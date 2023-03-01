Беверли заявил, что сам запросил обмен из «Лейкерс»

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли рассказал о подробностях своего ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс» незадолго до дедлайна в феврале.

«Кто-то думает, что Патрика Беверли решили обменять, но на самом деле мне не нравились кое-какие вещи, которые там происходили, так что я сам попросил найти мне новую команду. Я был недостаточно хорош? Нет, это ерунда. Это было моё решение», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

В феврале Патрик Беверли покинул «Лейкерс» в рамках обмена на Мо Бамбу и перешёл в «Орландо Мэджик». Позже разыгрывающий договорился о выкупе своего контракта, после чего перешёл в «Чикаго» на правах свободного агента.

Также Беверли заявил, что намерен помешать «Лейкерс» попасть в плей-офф НБА в нынешнем сезоне.