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«Не жду от тебя лидерства». Монти Уильямс рассказал о разговоре с Дюрантом перед дебютом

«Не жду от тебя лидерства». Монти Уильямс рассказал о разговоре с Дюрантом перед дебютом
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Тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс рассказал о своём разговоре с новичком команды Кевином Дюрантом перед его дебютной игрой с «Шарлотт Хорнетс», которая завершилась уверенной победой со счётом 105:91.

«Думаю, что в НБА слишком много игроков, на которых оказывается слишком большое давление. От них требуется, чтобы они были лидерами. Я просто не думаю, что это необходимо. Это моя работа — вести за собой. Единственное, что я сказал Дюранту перед матчем: «Я не жду от тебя лидерства. Мы просто хотим, чтобы ты был самим собой и совершал броски». Думаю, что у него есть в этом плане большая свобода в нашей команде», — приводит слова Уильямса ESPN.

В активе Дюранта в этом матче 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

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