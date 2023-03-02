Защитник УНИКСа Жбанов: портреты Лукича и Путина у баскетболистов должны висеть везде
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Защитник УНИКСа Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу своего предыдущего тренера, Зорана Лукича, под руководством которого он выступал в «Нижнем Новгороде».
«Пока ты играл в Нижнем, висел ли на холодильнике портрет Лукича? Правда. Его портрет, как и Владимира Путина, должен висеть везде. По крайней мере, у баскетболистов», — приводит слова Жбанова «Татар-информ».
Жбанов также выразил готовность продолжить выступление за казанский клуб.
«Если клуб захочет меня оставить, если будет такое предложение, то я только за. Мне здесь всё нравится. Да и нынешний сезон ещё в самом разгаре», — сказал Георгий.
Напомним, в следующем туре Единой лиги ВТБ УНИКС на выезде встретится с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 20:00 мск.
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