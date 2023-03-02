Защитник УНИКСа Жбанов: портреты Лукича и Путина у баскетболистов должны висеть везде

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов ответил на вопрос по поводу своего предыдущего тренера, Зорана Лукича, под руководством которого он выступал в «Нижнем Новгороде».

«Пока ты играл в Нижнем, висел ли на холодильнике портрет Лукича? Правда. Его портрет, как и Владимира Путина, должен висеть везде. По крайней мере, у баскетболистов», — приводит слова Жбанова «Татар-информ».

Жбанов также выразил готовность продолжить выступление за казанский клуб.

«Если клуб захочет меня оставить, если будет такое предложение, то я только за. Мне здесь всё нравится. Да и нынешний сезон ещё в самом разгаре», — сказал Георгий.

Напомним, в следующем туре Единой лиги ВТБ УНИКС на выезде встретится с ЦСКА. Матч состоится сегодня, 2 марта. Начало — в 20:00 мск.