Гомельский отреагировал на новость о возможном уходе Паскуаля из «Зенита» в «Реал»

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал недавнюю новость, согласно которой главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом».
«Любой тренер — живой человек, которому свойственно стремиться к лучшему. Для Паскуаля предложение мадридского «Реала», если оно состоится — шаг вперёд. Вклад Паскуаля в прогресс «Зенита» очевиден. Команда играет в очень современный баскетбол и в защите, и в нападении. Конечно, следует обратить внимание на то, что тренер Паскуаль, являясь реалистом, выбирает для своей команды ту тактику, которая наиболее подходит его игрокам. Паскуаль всегда заботится о сохранении баланса в игре команды. А верить слухам нельзя. Слухи, если они содержат важную информацию, надо проверять», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Действующий контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/2024.
- 2 марта 2023
-
20:09
-
19:36
-
18:15
-
17:41
-
16:55
-
16:23
-
15:39
-
15:02
-
14:56
-
13:41
-
13:35
-
12:32
-
11:47
-
11:38
-
10:52
-
10:42
-
10:13
-
09:59
-
09:51
-
08:26
-
06:35
-
06:09
-
05:56
-
05:23
-
00:17
- 1 марта 2023
-
22:26
-
21:46
-
21:27
-
19:49
-
19:43
-
18:55
-
17:59
-
17:52
-
16:32
-
15:55