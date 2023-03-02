Гомельский отреагировал на новость о возможном уходе Паскуаля из «Зенита» в «Реал»

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский прокомментировал недавнюю новость, согласно которой главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал предварительные условия контракта с «Реалом».

«Любой тренер — живой человек, которому свойственно стремиться к лучшему. Для Паскуаля предложение мадридского «Реала», если оно состоится — шаг вперёд. Вклад Паскуаля в прогресс «Зенита» очевиден. Команда играет в очень современный баскетбол и в защите, и в нападении. Конечно, следует обратить внимание на то, что тренер Паскуаль, являясь реалистом, выбирает для своей команды ту тактику, которая наиболее подходит его игрокам. Паскуаль всегда заботится о сохранении баланса в игре команды. А верить слухам нельзя. Слухи, если они содержат важную информацию, надо проверять», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Действующий контракт Паскуаля с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/2024.