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Георгий Жбанов высказался о перспективах УНИКСА в Евролиге

Георгий Жбанов высказался о перспективах УНИКСА в Евролиге
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Защитник УНИКСа Георгий Жбанов поделился мнением о перспективах команды в Евролиге в случае допуска на турнир.

«Способен ли нынешний УНИКС уверенно играть в Евролиге? Да, конечно. Думаю, мы могли быть в восьмёрке сильнейших. Что мы и показали в недавней победной домашней игре с ЦСКА. Ведь армейцы могли бы сейчас хорошо играть в Евролиге? Мы всегда боремся с ними, и ни у них, ни у нас никогда не бывает лёгкой прогулки. Все игры интересные, так что УНИКС, ЦСКА и «Зенит» нынешними составами вполне могут и сейчас успешно играть в Евролиге. Почему нет?» — приводит слова Жбанова «Татар-информ».

Напомним, в конце марта прошлого года на фоне событий вокруг Украины в Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. В июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в нынешнем сезоне.

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