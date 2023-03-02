Райкович — о победе ЦСКА над УНИКСом: был бы это футбол, мы бы уже праздновали чемпионство

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу, одержанную его подопечными в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Напомним, красно-синие победили со счётом 90:77. Матч проходил в Москве.
«Выступление нашей команды по-настоящему порадовало, особенно учитывая, что у нас не было двух наших лидеров, Алекса [Шведа] и Нико [Милутинова]. Это придаёт особый смысл нашей победе. Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите. УНИКС был лучше во втором тайме, они подобрались близко, но наши ребята знали, как победить, не заходя в тяжёлую концовку. Если бы это был футбол, мы бы уже праздновали чемпионство, но в баскетболе у нас есть плей-офф. В регулярке осталось сыграть ещё четыре игры, постараемся добиться прогресса и показать улучшенную игру в плей-офф», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.
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