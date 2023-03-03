Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Мы защищались ужасно, нам не хватало настроя и жёсткости. В первой половине пропустили 53 очка, больше думали о том, как забивать, и забыли о защите. ЦСКА играет быстро, часто атакует на первых секундах владения, сегодня они попадали сложные мячи и ушли в отрыв. Мы стали играть лучше в третьей четверти – и в целом во второй половине, — и подобрались на дистанцию в пять-шесть очков. Но этого было недостаточно. Считаю, сейчас наша форма далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона», — приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.