Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с ЦСКА
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Прежде всего поздравляю ЦСКА с победой. Мы защищались ужасно, нам не хватало настроя и жёсткости. В первой половине пропустили 53 очка, больше думали о том, как забивать, и забыли о защите. ЦСКА играет быстро, часто атакует на первых секундах владения, сегодня они попадали сложные мячи и ушли в отрыв. Мы стали играть лучше в третьей четверти – и в целом во второй половине, — и подобрались на дистанцию в пять-шесть очков. Но этого было недостаточно. Считаю, сейчас наша форма далека от оптимальной, она хуже, чем в начале сезона», — приводит слова Велимира Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
00:37
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:51
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:19
-
21:56
-
21:50
-
21:19
-
20:52
-
20:40
-
20:09
-
19:36
-
18:15
-
17:41
-
16:55
-
16:23
-
15:39
-
15:02
-
14:56
-
13:41
-
13:35
-
12:32
-
11:47
-
11:38
-
10:52
-
10:42
-
10:13
-
09:59
-
09:51
-
08:26
Партнерский контент