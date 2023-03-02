ЦСКА без Шведа отомстил УНИКСу. Победить в регулярке казанцам поможет только чудо

Сегодня, 2 марта, в центральном матче недели Единой лиги ВТБ встречались лидеры сезона – ЦСКА и УНИКС. Москвичам удалось взять реванш за поражение, которое казанцы нанесли им две недели назад, и закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата. Теперь красно-синие находятся буквально в шаге от победы в регулярке!

Сегодняшняя встреча была чрезвычайно важной для обеих команд. Чтобы остаться в борьбе за первое место регулярного чемпионата, казанцы должны были побеждать с преимуществом как минимум в восемь очков и рассчитывать, что в дальнейшем красно-синие потерпят ещё одно поражение. Ситуацию для коллектива Велимира Перасовича осложнило домашнее поражение от «Зенита» в предыдущем матче – 69:80. У УНИКСа были все шансы зацепиться с оставшимся без Томаса Эртеля чемпионом и даже лишить его надежд на второе место в таблице, но по полной в игру хозяева включились только в четвёртой четверти. И с догоняющим «Зенитом» побеждать москвичей было необходимо.

ЦСКА и УНИКС уже встречались в ходе второго этапа. Казанцы сумели нанести подопечным Эмила Райковича второе поражение в сезоне, хоть и растеряли преимущество в 17 очков в ходе основного времени матча. Исход противостояния решался в овертайме, где благодаря 18 очкам Ненада Димитриевича и Луи Лабери бело-зелёные оказались сильнее. ЦСКА впервые в истории пропустил 112 очков, сделав УНИКС обладателем рекорда сезона по результативности – 112:104.

И хотя этот матч состоялся всего две недели назад, в составе москвичей произошли некоторые изменения. Во-первых, к команде присоединился тяжёлый форвард Девонте Кейкок – чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (пускай в том сезоне он и вышел на площадку лишь в одной встрече). Во-вторых, в прошедшей игре с казанцами, прямо накануне Матча звёзд Единой лиги с надрывом паховых мышц из строя выбыл Алексей Швед. Безоговорочный лидер команды по набранным очкам и передачам вернётся в строй не раньше середины марта. В том же матче с ушибом руки осталась и вторая звезда команды – Никола Милутинов. Сербский бигмен быстро оправился и даже успел слетать в сборную Сербии, но сегодня на площадке так и не появился.

С первых минут на паркет вышли Каспер Уэйр, Иван Ухов, Самсон Руженцев, Деян Давидовац и Ливио Жан-Шарль. Состав УНИКСа выглядел следующим образом: Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Луи Лабери и Энтони Браун.

С самого начала первой четверти небольшое преимущество оставалось за ЦСКА. В составе гостей выделялся Руженцев, которому в пятый раз в сезоне предоставили шанс выйти в старте, Ливио Жан-Шарль, а также дебютировавший в середине отрезка Кейкок. В составе УНИКСа больше всего очков набирал Луи Лабери, но его усилий было недостаточно. Казанцы чаще отправлялись на штрафную линию, а также выиграли подбор, но много промахивались, имея 2/10 с игры и 0/5 из-за дуги на последней минуте. У хозяев было больше передач и точных попаданий, благодаря которым под конец отрезка им удалось закрепить двузначное преимущество. На последних секундах в кольцо влетел эффектный трёхочковый от победителя конкурса дальних бросков на МВЗ Далласа Мура, сделавшего счёт 27:15 в пользу ЦСКА.

ЦСКА — УНИКС (91:77) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На старте второго отрезка Мур, один в один разобравшись с Димитриевичем, выдал ещё один красивый дальний бросок, и на счету армейцев стало в два раза больше очков, нежели было у УНИКСа. В начале четверти к нему присоединился Антон Астапкович, Жан-Шарль также продолжил атаковать кольцо соперника. Постепенно разница в счёте достигла отметки в «+18». И хотя гости более-менее поправили ситуацию с реализацией, они редко попадали дальние броски (3/10 за 20 минут, учитывая баззер Димитриевича) и сделали восемь потерь – на пять больше, чем ЦСКА. К тому же подопечные Райковича наверстали упущенное на подборе, имели 50% точности из-за дуги и 60% – с игры. Так, к окончанию первой половины они преодолели отметку в полсотни и уходили на большой перерыв в качестве лидеров – 53:39.

Вернувшись на паркет, УНИКС начал понемногу сокращать отрыв оппонентов. У казанцев начало получаться в нападении – в середине отрезка Дэрил Мэйкон набрал семь очков подряд и сделал разницу в счёте всего «+8», вынудив Эмила Райковича взять тайм-аут. После минутной паузы американец набрал ещё четыре, но ЦСКА ответил пятью очками Астапковича, и тайм-аут попросил уже Велимир Перасович. Ситуация накалилась на последней минуте, когда Димитриевич забросил трёхочковый с передачи Мэйкона, сократив отставание своей команды до незначительных шести очков. Однако к сирене ЦСКА удалось вернуть себе «+9», а также обойти соперника по количеству реализованных штрафных, несмотря на промах Кейкока на последних секундах – 70:61.

ЦСКА — УНИКС (91:77) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале заключительной десятиминутки Кейкок смазал ещё два штрафных броска. УНИКС же воспользовался предоставившейся возможностью приблизиться к сопернику – несколько двухочковых попаданий и «трёха» от Джалена Рейнольдса помогли сократить разницу между командами всего до пяти очков. Но после этого ЦСКА вновь завладел инициативой в нападении и быстро вернул себе комфортное двузначное преимущество. У УНИКСа же никак не получалось затолкать мяч в корзину, и в итоге москвичи уверенно и неспешно доиграли оставшиеся несколько минут, обеспечив себе 26-ю победу в сезоне. 91:77 – команда Эмила Райковича почти гарантированно станет победителем регулярного чемпионата.

Самым результативным игроком встречи стал Дэрил Мэйкон, на счету которого 21 очко, четыре подбора и две передачи. В шаге от дабл-дабла остановился Ненад Димитриевич – у него 17 очков и девять передач. В составе победителей больше всех набрал Каспер Уэйр – 17 очков и шесть ассистов. По 14 баллов – у Антона Астапковича и Далласа Мура, у Ливио Жан-Шарля ­– 13, у Самсона Руженцева – 12.

В следующем туре УНИКС отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а ЦСКА встретится с другим столичным коллективом – МБА. Эти матчи состоятся 6 и 7 марта соответственно.