Владимир Гомельский выделил одного игрока ЦСКА после победы в матче с УНИКСом

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (90:77). Особенно отметил Владимир 21-летнего игрока армейцев Самсона Руженцева.
«Это была далеко не простая игра. С точки зрения тактики, одним из самых непростых моментов в баскетболе является защита своего преимущества. Армейцы добились преимущества, укрепили его немножко во второй четверти, а в третьей почти всё разбазарили. Был момент, когда счёт стал 72:66. Всего шесть очков — две атаки. Но армейцы проявили характер, несмотря на отсутствие двух лидеров, Шведа и Милутинова. В четвёртой четверти комфортную дистанцию всё время поддерживали.
Нужно отметить, что в составе ЦСКА пять человек набрали 10+ очков. Один из этих пяти, Самсон Руженцев, который атаковал с очень высоким процентом. Умница, молодец!» — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
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