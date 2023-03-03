Чего добьётся «Финикс» с Кевином Дюрантом в ближайшие пару сезонов?
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Не так давно звёздный игрок Кевин Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в «Финикс Санз» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам принять участие в следующем опросе:
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Дюрант принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,2 передачи.
В настоящий момент «Финикс» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Команда одержала 34 победы и потерпела 29 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (44 победы – 19 поражений).
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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