Грин: за отсутствие титулов европейских игроков критикуют меньше, чем американских

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что европейские игроки сталкиваются с меньшей критикой, чем баскетболисты из США в случае отсутствия чемпионских титулов.
«Сегодня я увидел список, который представил Стивен Эй Смит. Это был список игроков, находящихся под самым сильным давлением из-за необходимости выиграть чемпионат. Вроде Джеймс Харден был на первом месте, Джейсон Тейтум – на втором. Крис Пол был третьим, Йокич — на четвёртом, а Луки Дончича в списке даже не было. И как мне кажется, на протяжении многих лет европейские игроки не сталкивались с такой же критикой за то, что не выиграли чемпионат, как игроки из США. И я этого не понимаю», — сказал Грин в интервью The Volume.
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