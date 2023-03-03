Определены главные тренеры месяца в НБА
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун и главный тренер «Милуоки Бакс» Майк Буденхольцер были названы лучшими наставниками февраля в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.
В течение прошлого месяца подопечные Брауна одержали восемь побед при четырёх поражения. Тем временем игроки Буденхольцера одержали победы во всех матчах – 10.
«Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 36 победами и 25 поражениями. «Милуоки Бакс» располагается на первой строчке Востока c 45 победами при 17 поражениях.
Ране лига объявила лучших игроков февраля – центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон.
Новость по темеОпределены игроки месяца в НБА
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