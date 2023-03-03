Ирвинг высказался о предстоящем матче с «Финиксом», за который выступает Дюрант

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз», за который выступает его экс-одноклубник Кевин Дюрант.

«Игра с обновлённым «Финиксом» с Кевином Дюрантом может стать захватывающим моментом. Будет интересно сыграть друг против друга. Дюрант — мой брат на всю жизнь. Но когда мы выйдем на площадку, то будем соперниками. С нетерпением жду дружеского состязания», — приводит слова Ирвинга журналистка Дороти Джентри на своей странице в социальных сетях.

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг начинали текущий сезон в составе «Бруклин Нетс». В феврале Ирвинг стал частью крупного обмена и перешёл в «Даллас», а следом команду покинул Дюрант, который также в рамках обмена перешёл в «Финикс».

Матч «Финикса» с «Далласом» пройдёт 5 марта.