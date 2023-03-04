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Пол Джордж смазал потенциально победный бросок в матче с «Сакраменто». Видео

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (127:128) промахнулся из-за дуги в концовке встречи.

Баскетболист за шесть секунд до конца основного времени игры начал атаку «парусников» под опекой разыгрывающего «Сакраменто» Де'Аарона Фокса. Джордж совершил бросок с трёхочковой линии под сирену и промахнулся.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых – 37,5.

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«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции с 33 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Мемфис Гриззлис» на своей площадке 6 марта (6:00 мск).