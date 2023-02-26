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1-й матч Расселла Уэстбрука за «Лос-Анджелес Клипперс» после ухода из «Лейкерс», рекорд НБА, Пол Джордж, Кавай Леонард

«В «Лейкерс» его винили во всём». Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес и уже бьёт рекорды
Марат Арасланов Никита Гнилицкий
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Первый матч Расселла Уэстбрука за «Клипперс»
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Способно ли большое трио «Клипперс» на победу в чемпионате?

Расселл Уэстбрук – один из самых атлетичных баскетболистов нашего времени, MVP регулярного сезона-2016/2017, финалист НБА, рекордсмен лиги по количеству трипл-даблов. Человек, который уже успел оставить свой след в лучшей лиге мира.

Однако последние три года Уэстбрук переживал стремительный спад. Выступая за «Вашингтон Уизардс», Расс в очередной раз покинул плей-офф на ранних стадиях, став для команды обузой как с игровой, так и с финансовой точек зрения. Контракт некогда звёздного игрока истекает летом 2023 года, а за нынешний сезон он получит чуть меньше $ 50 млн.

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Неожиданный переход Уэстбрука в «Лейкерс» вызвал удивление у многих, автоматически повысив шансы Леброна Джеймса на завоевание пятого чемпионского титула. В момент объявления казалось, что и Расс наконец-то выиграет свой первый трофей, избавившись от статуса неудачника и любителя «мусорной» статистики.

Расселл Уэстбрук в «Лейкерс»

Расселл Уэстбрук в «Лейкерс»

Фото: Andy Lyons/Getty Images

На крупнейшем рынке НБА к Расселлу Уэстбруку было повышенное внимание. Он всё ещё получал огромную зарплату, а фанаты закономерно хотели видеть, как звезда отрабатывает её на паркете. Однако у недавнего MVP сразу не задалось в Калифорнии. Эксперты и фанаты всё чаще с критикой обрушивались на него. И почти всегда обструкции были подкреплены фактами.

В какой-то момент над Уэстбруком начала смеяться вся лига, поскольку тот растерял все свои умения: не мог попасть в кольцо, не забивал в проходе, перестал делиться мячом и из лидера превратился в посмешище. Соперники откровенно отходили от него в защите, давая максимум пространства для атаки. Они знали, что он не сможет забить.

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В следующем сезоне Уэстбрук впервые в своей карьере стал начинать матчи на скамейке запасных, что поначалу казалось хорошей идеей. Игрок не сразу, но принял решение нового главного тренера. Казалось, что перезагрузка в новой роли возможна. Но и эта затея в итоге провалилась. Защитник порой был полезен, но явно не отрабатывал один из самых дорогих в лиге контрактов.

В конечном итоге плохие результаты команды усилили слухи об обмене игрока. Ситуацию усложнял гигантский контракт, но «Лос-Анджелес Лейкерс» смог провести трёхстороннюю сделку с «Миннесотой Тимбервулвз» и «Ютой Джаз», в результате которой выменял защитников Д'Анджело Расселла, Малика Бизли и форварда Джарреда Вандербилта, отправив Уэстбрука в команду из Солт-Лейк-Сити.

А после «Юта» выкупила контракт Уэстбрука, который очень оперативно подписался с «Клипперс». И это подписание выглядело крайне любопытным, поскольку Расселл лично выбирал место продолжения карьеры и возвращение в Лос-Анджелес — это явно личная история. Неужели разыгрывающий хочет что-то доказать команде Леброна Джеймса?

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Дебют за «Лос-Анджелес Клипперс»

После подписания контракта Уэстбрук эмоционально высказался о переходе в новую команду: «Что бы им от меня ни потребовалось, я сделаю это, по крайней мере, буду пытаться в силу своих возможностей. Это многое значит для меня (приглашение «Клипперс»). Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был здесь, и это очень важно для меня. Я очень ценю это. Я крайне взволнован. Просто хочу вернуться к игре. Конечно, я люблю баскетбол, но также кайфую и от возможности снова повеселиться на площадке. Сейчас чувствую, что попал домой».

Дебют Расселла состоялся 25 февраля в домашнем матче с «Сакраменто Кингз». Игра выдалась невероятно драматичной, с двумя овертаймами и рекордами лиги.

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
175 : 176
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 44, Джордж - 34, Пауэлл - 24, Батюм - 19, Уэстбрук - 17, Мэнн - 10, Пламли - 10, Моррис - 9, Гордон - 8, Бостон, Диабате, Зубац, Ковингтон, Коффи, Престон, Уоллес, Хиланд
Сакраменто Кингз: Монк - 45, Фокс - 42, Сабонис - 20, Мюррэй - 15, Барнс - 11, Хаертер - 11, Лайлз - 10, Мету - 8, Митчелл - 8, Дэвис - 6, Деллаведова, Кета, Лень, Окпала, Холмс, Эдвардс, Эллис

«Сакраменто» победил 176:175, и это второй самый результативный матч в истории НБА. Больше очков команды набрали лишь 13 декабря 1983 года, когда «Детройт» обыграл «Денвер» со счётом 186:184. Правда, в той игре было аж три овертайма!

За всю историю лиги команды всего семь раз набирали более 170 очков за игру. «Сакраменто» теперь располагается на третьей строчке, а «Клипперс» на четвёртой. А на двоих соперники забросили 44 трёхочковых — плюс ещё один рекорд НБА.

Расселл Уэстбрук с мячом

Расселл Уэстбрук с мячом

Фото: Harry How/Getty Images

И всё это в дебютном матче Уэстбрука! Расс вышел в старте и провёл 39 минут на паркете, отметившись дабл-даблом: 17 очков + 14 передач. Самое главное, что ему удалось показать отличный процент попадания — 7 из 13 с игры. Было заметно, что защитник очень старается быть полезным. Отдельно нужно отметить и его 14 передач. Это третий результат в нынешнем сезоне (до этого Уэстбрук дважды отдавал по 15 передач), но сделать такое в дебютном матче точно непросто и важно для игрока.

Более того, игра Расселла напрямую повлияла ещё на один рекорд. 46 минут провёл на паркете Кавай Леонард, и это теперь его личный рекорд для регулярного чемпионата. Да, он бегал и 52 минуты, но то был плей-офф, где цена победы куда выше.

Неплохое начало, но сможет ли Уэстбрук продолжить приносить пользу команде в будущем? Очевиден тот факт, что Расселла очень ждали в новой команде – это явно снижает давление на него и также прибавляет уверенности в своих силах. Старый знакомый Пол Джордж активно зазывал его в стан «Клипперс». Инсайдеры сообщали, что бывший партнёр по «Тандер» лично лоббировал этот трансфер, убеждая руководство в необходимости подписания.

«Если кто-то будет доступен на рынке, например, Уэстбрук, то в этом есть смысл. Он подойдёт нашей команде. Надеюсь, Расселл заметит моё заявление, и мы что-нибудь придумаем», – заявил Джордж на одной из пресс-конференций.

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал переход Уэстбрука в команду так: «Я удивлён. Получить игрока такого калибра, заплатив минимум. На самом деле такое редко встретишь».

«Лос-Анджелес Клипперс» с Каваем Леонардом и Полом Джорджем считались претендентами на чемпионство ещё на старте сезона. Зимой команда совершила качественную трансферную кампанию, которая заметно повысила уровень команды. «Клипперс» действительно могут побороться за перстни в этом сезоне, но здесь слишком много зависит от здоровья лидеров, которые давно уже не славятся стабильными и продолжительными выступлениями.

Кавай Леонард

Кавай Леонард

Фото: J Pat Carter/Getty Images

Легендарный Чарльз Баркли считает, что «Клипперс» с Уэстбруком способны побороться за чемпионство: «Переход в «Клипперс» — лучший шанс Уэстбрука выиграть первый титул в карьере. Эту команду возглавляет Тайрон Лю, что важно, а ещё у них есть Кавай и Джордж, то есть Уэстбруку не придётся решать всё самостоятельно и пытаться тащить команду. «Лейкерс» разозлили Уэстбрука, и он будет предельно мотивирован. В «Лейкерс» его винили во всём, так что теперь интересно понаблюдать за ним».

Расселл Уэстбрук всегда славился своим атлетизмом, однако с годами он потерял возможность пользоваться им на 100%. Потеря в физике не означает, что Расс стал посредственным баскетболистом. Подписав Уэстбрука, «Клипперс» наконец получили опытного разыгрывающего, в котором так нуждались. Команда из Лос-Анджелеса занимает 20-е место в лиге по количеству передач в среднем за игру. Расселл уже в первой игре как раз доказал, он не зря входит в топ-10 игроков лиги по среднему количеству результативных передач — 7,6 передачи за игру. Уэстбрук обладает всеми качествами для того, что помочь Леонарду и Джорджу. Осталось только вернуть прежнюю уверенность, и тогда его лучшие навыки помогут команде в важнейшем отрезке сезона.

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