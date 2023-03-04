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«Приношу извинения болельщикам». Тренер «Автодора» отреагировал на поражение от «Енисея»

«Приношу извинения болельщикам». Тренер «Автодора» отреагировал на поражение от «Енисея»
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Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Бранислав Вичентич поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (58:73), который состоялся вчера, 3 марта.

«Прежде всего я хочу поздравить команду и тренерский штаб «Енисея» с заслуженной победой. С самого начала у нас были проблемы в единоборствах, мы отдали им 17 подборов на нашем щите. Кроме того, у них было много открытых бросков в первой половине встречи.

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Третью и четвёртую четверти мы играли немного лучше в обороне, но наше нападение сегодня было не на том уровне, которого все ожидают. Не на том уровне, на котором мы играли в последних четырёх матчах. В любом случае мои игроки сражались, и я не могу сказать, что у них не было желания. Нам нужно разобраться во всём, что произошло.

Впереди ещё пять игр, и мы знаем, что это будет тяжело, но обещаем бороться до конца. Я бы хотел сказать, вся вина как на главном тренере лежит на мне. Приношу извинения болельщикам, и я уверен следующую игру мы проведём лучше», – приводит слова 51-летнего сербского специалиста официальный сайт клуба.

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