Дражен Анзулович — после матча с «Автодором»: лучшая игра «Енисея» в сезоне

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» оценил выступление своих подопечных.
«Сначала хотел бы поздравить мою команду. В Саратове очень тяжело играть, но сегодня мы были правда хороши. Это наша лучшая игра в сезоне. Мы контролировали каждый метр на площадке: в атаке, в защите. Мы играли с умом, и я горжусь этим матчем», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
Напомним, амым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 15 очков. 11 очков на свой счёт записал Евгений Белянков. По 10 баллов на счету Владислава Трушкина и Суприма Ханны. В составе хозяев 18 очков на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Раде Загорац.
Ранее главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич поделился впечатлениями после встречи.
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