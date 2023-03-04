Демаркус Казинс оценил выступление «Сакраменто» в сезоне-2022/2023

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о выступлении «Сакраменто Кингз» в сезоне-2022/2023.
«Я особенно рад за команду и город. Они действительно этого заслуживают. У «Сакраменто» невероятные болельщики», – приводит слова Казинса журналистка и ведущая на ESPN Рэйчел Николс.
Отметим, что 32-летний центровой, появлявшийся последний раз на площадке НБА в сезоне-2021/2022, выступал за калифорнийский клуб на протяжении семи сезонов – с 2010 по 2017 год.
В составе «Кингз» Казинс принял участие в 470 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 10,8 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых – 32,2.
В нынешнем сезоне «Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 37 победами при 25 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 5 марта (6:00 мск).
Демаркус Казинс показал впечатляющую форму на тренировке
- 4 марта 2023
-
12:40
-
12:21
-
12:03
-
11:31
-
11:22
-
11:06
-
10:40
-
10:30
-
10:12
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
08:58
-
08:49
-
08:39
-
08:34
-
06:10
-
05:56
-
00:36
-
00:35
-
00:03
- 3 марта 2023
-
23:14
-
22:49
-
22:14
-
21:38
-
20:58
-
20:52
-
20:32
-
20:01
-
19:56
-
18:50
-
17:56
-
16:20
-
16:09
-
16:03