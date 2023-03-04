Демаркус Казинс оценил выступление «Сакраменто» в сезоне-2022/2023

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о выступлении «Сакраменто Кингз» в сезоне-2022/2023.

«Я особенно рад за команду и город. Они действительно этого заслуживают. У «Сакраменто» невероятные болельщики», – приводит слова Казинса журналистка и ведущая на ESPN Рэйчел Николс.

Отметим, что 32-летний центровой, появлявшийся последний раз на площадке НБА в сезоне-2021/2022, выступал за калифорнийский клуб на протяжении семи сезонов – с 2010 по 2017 год.

В составе «Кингз» Казинс принял участие в 470 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 10,8 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых – 32,2.

В нынешнем сезоне «Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 37 победами при 25 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 5 марта (6:00 мск).

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