Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Демаркус Казинс оценил выступление «Сакраменто» в сезоне-2022/2023

Демаркус Казинс оценил выступление «Сакраменто» в сезоне-2022/2023
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался о выступлении «Сакраменто Кингз» в сезоне-2022/2023.

«Я особенно рад за команду и город. Они действительно этого заслуживают. У «Сакраменто» невероятные болельщики», – приводит слова Казинса журналистка и ведущая на ESPN Рэйчел Николс.

Отметим, что 32-летний центровой, появлявшийся последний раз на площадке НБА в сезоне-2021/2022, выступал за калифорнийский клуб на протяжении семи сезонов – с 2010 по 2017 год.

В составе «Кингз» Казинс принял участие в 470 матчах, набирая в среднем 21,1 очка, 10,8 подбора и три передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,9, трёхочковых – 32,2.

Все хотят в «Уорриорз». Чемпион усилится Демаркусом Казинсом Все хотят в «Уорриорз». Чемпион усилится Демаркусом Казинсом

В нынешнем сезоне «Сакраменто Кингз» занимает третье место в Западной конференции с 37 победами при 25 поражениях. Следующую игру «короли» проведут с «Миннесотой Тимбервулвз» на своей площадке 5 марта (6:00 мск).

Новость по теме
Демаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс»

Демаркус Казинс показал впечатляющую форму на тренировке

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023