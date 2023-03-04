«Нам надоел этот процесс». Джимми Батлер высказался о неудачном отрезке «Майами»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер рассказал о слабом настрое флоридской команды в последних матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Нам действительно надоел этот процесс, и я не могу сказать вам, почему. Мы играем усердно и иногда возвращаемся в игру, как это было сегодня, а иногда — нет», — приводит слова Батлера обозреватель Miami Herald Энтони Чанг.
Отметим, что игроки флоридского клуба в последних семи встречах потерпели шесть поражений.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 22 очка, выполняя 5,9 подбора и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 51,9, трёхочковых – 32,5.
«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 33 победами при 21 поражении. Следующую игру «Хит» проведут с «Атлантой Хоукс» на своей площадке 5 марта (4:00 мск).
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