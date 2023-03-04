Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер оценил шансы «Лейкерс» в плей-офф

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер оценил шансы «Лейкерс» в плей-офф
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Дерек Фишер оценил шансы команды на успешное выступление в матчах плей-офф, которые начнутся 15 апреля.

«Вы получаете опыт для игры в плей-офф по ходу регулярного чемпионата. Команды, стабильно выступающие по ходу сезона, уже имеют подобный опыт, однако в данной ситуации у нас новый коллектив.

Ребятам по-настоящему важно побывать в ситуациях, где нельзя проигрывать, важно побывать в больших матчах, и многие из них сами говорят об этом в интервью. Это действительно сплотит их и, надеюсь, впоследствии окупится несколькими хорошими победами», – приводит слова Фишера издание Fadeaway World.

Новость по теме
Представлена новая информация по поводу травмы Леброна Джеймса

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023