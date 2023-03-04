Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер оценил шансы «Лейкерс» в плей-офф

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Дерек Фишер оценил шансы команды на успешное выступление в матчах плей-офф, которые начнутся 15 апреля.
«Вы получаете опыт для игры в плей-офф по ходу регулярного чемпионата. Команды, стабильно выступающие по ходу сезона, уже имеют подобный опыт, однако в данной ситуации у нас новый коллектив.
Ребятам по-настоящему важно побывать в ситуациях, где нельзя проигрывать, важно побывать в больших матчах, и многие из них сами говорят об этом в интервью. Это действительно сплотит их и, надеюсь, впоследствии окупится несколькими хорошими победами», – приводит слова Фишера издание Fadeaway World.
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