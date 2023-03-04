Lakers Daily: Кемба Уокер может пройти просмотр в «Лейкерс»

Американский разыгрывающий Кемба Уокер может быть приглашён на просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает издание Lakers Daily.
По информации ресурса, такое решение было принято после травмы лидера «озёрников» Леброна Джеймса, который может пропустить длительное время из-за повреждения правой стопы. Также в числе выбывших игроков числится Д’Анджело Расселл.
Кембе Уокеру 32 года. Баскетболист является четырёхкратным участником Матча всех звёзд НБА. Игрок дебютировал в лиге в 2011 году и следующие восемь сезонов провёл за «Шарлотт Хорнетс». С 2019 по 2021 год он выступал за «Бостон Селтикс», с 2021 по 2022 год – за «Нью-Йорк Никс». В текущем сезоне американец провёл девять матчей за «Даллас Маверикс».
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