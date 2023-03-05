Данк Аллена и аллей-уп Ванвлита — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 5 марта, было сыграно шесть матчей.

В первую тройку вошли моменты с участием центрового «Кливленд Кавальерс» Джарретта Аллена, лёгкого форварда «Кливленд Кавальерс» Ламара Стивенса и атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Джейлена Грина.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Среди примечательных выступлений можно отметить атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, оформившего 38 очков, сделавшего 10 передач и девять подборов.

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо отметился 30 очками, 11 подборами и пятью передачами. Джру Холидэй из «Милуоки Бакс» записал на свой счёт 26 очков, 13 передач и четыре подбора.