«Мемфис» лишился одного из ключевых игроков ротации

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк пропустит остаток сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что у 26-летнего баскетболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, полученный во время игры с «Денвер Наггетс» (97:113) вчера, 4 марта.

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В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 10 очков, 5,5 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 65,6, штрафных – 72,3.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 38 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 6 марта (6:00 мск).