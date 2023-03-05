Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мемфис» лишился одного из ключевых игроков ротации

«Мемфис» лишился одного из ключевых игроков ротации
Комментарии

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк пропустит остаток сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации из-за травмы. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Отмечается, что у 26-летнего баскетболиста диагностирован разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, полученный во время игры с «Денвер Наггетс» (97:113) вчера, 4 марта.

Новость по теме
«Мемфис» сообщил об отстранении Джа Моранта

В нынешнем сезоне Кларк принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 10 очков, 5,5 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 65,6, штрафных – 72,3.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 38 победами при 24 поражениях. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 6 марта (6:00 мск).

Новость по теме
Игрок «Мемфиса» выступил с критикой в адрес Дрэймонда Грина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023