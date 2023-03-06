Гомельский: Де Коло не из ЦСКА уходил, а от Итудиса

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу перехода французского защитника Нандо Де Коло из «Фенербахче» в АСВЕЛ. Турецкий на французский клуб Нандо сменил летом прошлого года.

«Является ли переход в АСВЕЛ шагом назад? Де Коло не из ЦСКА уходил, а от Итудиса. И выбор был обусловлен желанием сыграть на Олимпиаде в Париже в составе команды, которая точно будет бороться за олимпийские медали. Было очень хорошее предложение от «Валенсии». Но Нандо выбрал относительно спокойный чемпионат Франции, ему комфортно на родине. Он даже чемпионат Европы пропустил, сберегая силы. Думаю, что после окончания карьеры семья Де Коло выберет место постоянной дислокации либо в Испании, в Валенсии (родина жены Нандо), либо в Провансе», — ответил Гомельский.