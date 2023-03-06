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Главный тренер «Мемфиса» сделал заявление об отстранённом Джа Моранте

Главный тренер «Мемфиса» сделал заявление об отстранённом Джа Моранте
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Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался о звёздном разыгрывающем команды Джа Моранте, который был отстранён как минимум на два матча. Напомним, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — сказал Дженкинс на пресс-конференции.

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