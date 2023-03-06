Главный тренер «Мемфиса» сделал заявление об отстранённом Джа Моранте
Поделиться
Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс высказался о звёздном разыгрывающем команды Джа Моранте, который был отстранён как минимум на два матча. Напомним, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.
«Очень непростой момент. Понятно, что я не стану комментировать наши внутренние разговоры. Мы любим Джа и желаем для него лучшего. Главное сейчас — убедиться, что он получает нужную помощь. Мы, со своей стороны, будем его поддерживать, но при этом он должен понести ответственность. О точных сроках его возвращения пока говорить рано», — сказал Дженкинс на пресс-конференции.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Новость по темеЗаслуживает ли Джа Морант длительной дисквалификации?
Комментарии
- 6 марта 2023
-
17:11
-
17:02
-
16:57
-
16:36
-
15:26
-
14:31
-
13:20
-
12:35
-
11:30
-
10:27
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
07:03
-
06:19
-
02:50
- 5 марта 2023
-
23:54
-
22:45
-
22:39
-
19:39
-
19:04
-
18:52
-
18:22
-
18:13
-
17:39
-
15:31
-
15:15
-
14:40
-
14:13
-
13:26
-
13:16
-
12:22
-
12:11
-
11:34
-
09:24
Партнерский контент