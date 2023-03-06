Попадание Дюранта в концовке матча с «Далласом» помогло «Финиксу» одержать победу. Видео

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (130:126) стал автором ключевого двухочкового попадания.

За 15 секунд до конца основного времени при счёте 126:126 Дюрант совершил проход в зону соперника и реализовал успешный бросок со средней дистанции, сделав таким образом счёт 128:126.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 36 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 9 марта (5:00 мск).

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