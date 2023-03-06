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Попадание Дюранта в концовке матча с «Далласом» помогло «Финиксу» одержать победу. Видео

Попадание Дюранта в концовке матча с «Далласом» помогло «Финиксу» одержать победу. Видео
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Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (130:126) стал автором ключевого двухочкового попадания.

За 15 секунд до конца основного времени при счёте 126:126 Дюрант совершил проход в зону соперника и реализовал успешный бросок со средней дистанции, сделав таким образом счёт 128:126.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Пять лет назад мы были посмешищем». Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом? «Пять лет назад мы были посмешищем». Поможет ли Дюрант «Финиксу» стать чемпионом?

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 56,6, трёхочковых – 38,6.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 36 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке 9 марта (5:00 мск).

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