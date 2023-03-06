«Даже я бы попал». Лука Дончич рассказал о насмешке со стороны друга

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал свой смазанный бросок во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (126:130).
«Я думал, что мяч в корзине, но нет. Я просто промахнулся. Один из моих друзей позже написал мне: «Даже я бы попал», — приводит слова Дончича обозреватель Dallas Morning News Брэд Таунсенд.
В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 55 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 8,7 подбора и 8,1 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,4, трёхочковых – 35.
«Даллас Маверикс» занимает седьмое место в Западной конференции с 33 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Ютой Джаз» на своей площадке 8 марта (4:30 мск).
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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