Тайриз Халибертон стал автором победного трёхочкового броска в матче с «Чикаго». Видео

Разыгрывающий, один из лидеров «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (125:122) стал автором победного трёхочкового попадания.
За десять секунд до конца основного времени Халибертон при счёте 122:122 начал атаку своей команды. Баскетболист совершил удачный бросок из-за дуги, сделав, таким образом, счёт 125:122.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, 10,2 передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых – 40,5.
«Индиана Пэйсерс» занимает 11-е место в Восточной конференции с 29 победами при 36 поражениях. Следующую игру «Пэйсерс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на своей площадке 7 марта (3:00 мск).
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