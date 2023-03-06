Яннис Адетокунбо специально промахнулся по кольцу, чтобы оформить трипл-дабл. Видео

Звёздный лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (117:111) совершил намеренные статистические действия.

За 11 секунд до конца основного времени Адетокунбо забрал подбор на своём щите после промаха форварда «Вашингтона» Кори Кисперта. После чего греческий баскетболист при счёте 117:111 отправился к кольцу оппонента и за секунду до конца успел совершить бросок в сторону щита и подобрать мяч.

Примечательно, что благодаря этому подбору форвард «Милуоки» записал на свой счёт трипл-дабл — 23 очка, 13 передач и 10 подборов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 31,2 очка, 11,9 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых – 28.

«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами при 18 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Орландо Мэджик» на выезде 8 марта (3:00 мск).

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: