Ветеран «Майами» Юдонис Хаслем рассказал, когда закончит карьеру

Тяжёлый форвард, многолетний ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем заявил, что планирует завершить профессиональную карьеру после сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.

«С меня хватит. Я закончил, что бы ни случилось. Я внёс свой вклад. Думаю, на данном этапе в раздевалке должен быть другой голос. Пришло время кому-то другому стать голосом этой команды», — приводит слова Хаслема Miami Herald.

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Форвард выступает за «Майами» с сезона-2003/2004. В составе флоридской команды Юдонис три раза становился чемпионом НБА — 2006, 2012 и 2013.

В нынешнем сезоне 42-летний баскетболист принял участие в шести матчах, набирая в среднем 1,3 подбора, 0,5 очка и 0,2 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 8,3, штрафных – 50.