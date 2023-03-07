Эмил Райкович высказался о главной задаче ЦСКА перед матчем с МБА

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с московским МБА. Встреча состоится сегодня, 7 марта. Начало запланировано на 19:00 мск.

«Мы уважаем MБA как сильного соперника, поэтому в этой игре будем играть максимально сосредоточенно. Наша главная задача — сделать ещё один шаг вперёд после недавней игры с УНИКСом в рамках подготовки к самой важной части сезона», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 ЦСКА занял первое место, а МБА – пятое. Второй этап турнира стартовал 28 января и завершится 26 марта. ЦСКА и МБА выступают в группе А.