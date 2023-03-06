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Василий Карасёв: потеря Шведа и Милутинова не сказалась на качестве игры ЦСКА

Василий Карасёв: потеря Шведа и Милутинова не сказалась на качестве игры ЦСКА
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Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал предстоящую встречу с московским ЦСКА, назначенную на завтра, 7 марта (19:00 мск), на стадионе «Баскет Холл Москва».

«У ЦСКА настолько глубокая скамейка, что даже потеря Алексея Шведа и Николы Милутинова не сказалась на качестве игры команды. Конечно, эти игроки важны, но есть и другие исполнители высочайшего класса, которые распределили между собой роли в матче с УНИКСом.

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Не будем забывать и про нового форварда Девонте Кейкока. Игра с казанцами показала, что на данном этапе ЦСКА может справляться без двух лидеров. Наша задача — выглядеть достойно на фоне такого соперника.

Должны сыграть без провалов, как это случалось в предыдущих матчах с армейцами, когда мы держались на равных, а потом в один момент пропускали рывок. Если зацепиться и зайти в концовку с небольшой разницей, результат может быть любым», — приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт клуба.

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