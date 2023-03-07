Леброн — о сыне: Бронни определённо лучше, чем некоторые действующие игроки НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после просмотра матчей Национальной баскетбольной ассоциации комплиментарно высказался об игре своего сына Бронни Джеймса.
«Бронни определённо лучше, чем некоторые из этих парней, за игрой которых я наблюдал сегодня. Как же это чертовски весело», — написал Джеймс у себя в социальных сетях.
18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.
Леброн Джеймс потренировался вместе с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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