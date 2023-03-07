ЦСКА досрочно занял первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА после победы «Нижнего Новгорода» в матче с УНИКСом (78:68) досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. Заняв первое место, армейцы обеспечили себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф.

За второе место борьбу ведут УНИКС и «Зенит».

Напомним, красно-синие были первыми и по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023. Второй этап турнира начался 28 января и завершится 26 марта. ЦСКА выступает в группе А.

Сегодня, 7 марта, армейцы на выезде встретятся с московским МБА. Этот матч начнётся в 19:00 мск. Ранее комментарий относительно этого матча дал главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.