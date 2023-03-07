Кущенко отреагировал на победу ЦСКА в регулярном чемпионате лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал достижение московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Напомним, армейцы досрочно гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате.

«В этом году лига изменила формат, чемпионат проходит в два этапа, и сейчас у команд очень плотный график – лидеры играют друг с другом, и у нас каждую неделю сразу несколько матчей с приставкой «супер».

Тем значительнее выглядит достижение ЦСКА, который практически за месяц до конца регулярки обеспечил себе первое место. Их серия из 24 побед стала исторической, и это отличный подарок армейским болельщикам в сезон 100-летия клуба.

Руководство ЦСКА, тренерский штаб и игроки показали свой класс и высокий уровень профессионализма – армейцы подходят к решающей части чемпионата одними из главных претендентов на Кубок Белова. После того как ЦСКА обеспечил себе первое место, у них будет преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

При этом могу сказать, что вся борьба ещё впереди – конкуренты армейцев в этом сезоне очень сильны, и сейчас они продолжают сражаться за «посев» в плей-офф. Уже там нас ждут серии до трёх, а начиная с полуфиналов, до четырёх побед, которые, уверен, станут настоящим украшением сезона», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.