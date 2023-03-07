Грант Уильямс смазал два штрафных броска при равном счёте в матче с «Кливлендом». Видео

Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» (114:118 ОТ) вышел на линию штрафных для исполнения важных бросков.

На последней секунде Уильямс при счёте 109:109 встал на линию штрафных бросков после заработанного на себе фола. Однако баскетболист дважды промахнулся, таким образом, игра была переведена в овертайм.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, 4,8 подбора и 1,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,6, трёхочковых – 40,8.

«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 45 победами при 21 поражении. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке 9 марта (3:30 мск).