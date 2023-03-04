Ключевой игрок обороны «Бостона» получил травму во время матча с «Бруклином»
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Центровой «Бостон Селтикс» Роберт Уильямс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (105:115) из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба клуба, у баскетболиста травма задней поверхности левого бедра. Игрок покинул площадку в середине третьей четверти встречи.
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В нынешнем сезоне 25-летний Уильямс принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 8,6 подбора, 8,4 очка и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 75, штрафных – 62,5. Центровой проводит на площадке 24,2 минуты.
«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 45 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 6 марта (3:30 мск).
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