Ключевой игрок обороны «Бостона» получил травму во время матча с «Бруклином»

Центровой «Бостон Селтикс» Роберт Уильямс был вынужден досрочно завершить матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (105:115) из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, у баскетболиста травма задней поверхности левого бедра. Игрок покинул площадку в середине третьей четверти встречи.

В нынешнем сезоне 25-летний Уильямс принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 8,6 подбора, 8,4 очка и 1,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 75, штрафных – 62,5. Центровой проводит на площадке 24,2 минуты.

«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 45 победами при 19 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Нью-Йорк Никс» на своей площадке 6 марта (3:30 мск).