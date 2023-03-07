Ричард Джефферсон оценил перспективы Джейсона Тейтума на получение награды MVP

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон рассказал об условиях получения награды MVP по итогам регулярного сезона лёгким форвардом «Бостон Селтикс» Джейсоном Тейтумом.

«Чтобы всерьёз рассматривать Джейсона Тейтума в качестве MVP, ему нужно проводить на площадке как минимум 35–40 минут в среднем на протяжении всех 82 матчей. Тейтуму нужны постоянство и системность», — заявил Джефферсон в эфире программы NBA Today.

Новость по теме НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Никола Йокич — на первом месте

В нынешнем сезоне 25-летний Тейтум принял участие в 61 матче, набирая в среднем 30,3 очка, 8,9 подбора и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых – 35.

«Бостон Селтикс» занимает второе место в Восточной конференции с 45 победами при 21 поражении. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своей площадке 9 марта (3:30 мск).