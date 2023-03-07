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Стал известен статус Янниса Адетокунбо перед матчем с «Орландо»

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не примет участия в следующем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации из-за болезни. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Кроме того, следующую игру клуба из Висконсина также пропустит разыгрывающий Джру Холидэй из-за повреждения шейного отдела.

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В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 31,2 очка, 11,9 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых – 28.

«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами при 18 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Орландо Мэджик» на выезде завтра, 8 марта (3:00 мск).

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