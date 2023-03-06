НБА аннулировала последний подбор Янниса Адетокунбо в матче с «Вашингтоном»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации приняло решение отменить последний подбор лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, совершённый в концовке матча регулярного сезона с «Вашингтон Уизардс» (117:111), сообщает инсайдер и эксперт ESPN Зак Лоу.
«Бросок с игры следует учитывать только в том случае, если у игрока очевидны намерения набрать очки», — пояснил Лоу.
Напомним, за 11 секунд до конца основного времени Адетокунбо забрал подбор на своём щите после промаха форварда «Вашингтона» Кори Кисперта. После чего греческий баскетболист при счёте 117:111 отправился к кольцу оппонента и за секунду до конца успел совершить бросок в сторону щита и подобрать мяч.
Примечательно, что благодаря этому подбору форвард «Милуоки» записал на свой счёт трипл-дабл — 23 очка, 13 передач и 10 подборов. Однако сейчас у игрока официально нет трипл-дабла.
В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 31,2 очка, 11,9 подбора и 5,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых – 28.
«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами при 18 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Орландо Мэджик» на выезде 8 марта (3:00 мск).
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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