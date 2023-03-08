Василий Карасёв объяснил, почему доволен МБА после поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (81:91). Встреча состоялась вчера, 7 марта.

«Я доволен тем, что показала команда. В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков, но главное — не бросали играть, смогли вернуться в четвёртой четверти и почти догнать ЦСКА. Мы молодая команда и продолжаем учиться, поэтому у нас ещё всё впереди», —приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ МБА проведёт с УНИКСом 12 марта (18:00 мск). Встреча состоится в Казани. ЦСКА в следующем туре на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» (13 марта, 20:00 мск).