Василий Карасёв объяснил, почему доволен МБА после поражения в матче с ЦСКА
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Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды в матче с ЦСКА (81:91). Встреча состоялась вчера, 7 марта.
«Я доволен тем, что показала команда. В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков, но главное — не бросали играть, смогли вернуться в четвёртой четверти и почти догнать ЦСКА. Мы молодая команда и продолжаем учиться, поэтому у нас ещё всё впереди», —приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ МБА проведёт с УНИКСом 12 марта (18:00 мск). Встреча состоится в Казани. ЦСКА в следующем туре на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» (13 марта, 20:00 мск).
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