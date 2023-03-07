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«Наша задача — всегда побеждать». Эмил Райкович оценил выступление ЦСКА в матче с МБА

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА.

«В первую очередь должен отдать должное МБА, соперник провёл отличный матч. В конце мы хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности.

Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов мы делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать», — приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.

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Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 18 очков набрал Никола Милутинов. 10 баллов на свой счёт записал Никита Курбанов.

В составе МБА 17 очков набрал Макар Коновалов. 15 очками отметился Евгений Воронов, 12 баллами – Андрей Лопатин.