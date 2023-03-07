«Наша задача — всегда побеждать». Эмил Райкович оценил выступление ЦСКА в матче с МБА

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА.
«В первую очередь должен отдать должное МБА, соперник провёл отличный матч. В конце мы хотели дать лидерам отдохнуть, но они просто не дали нам такой возможности.
Первое место в регулярке обеспечено, но никаких экспериментов мы делать в оставшихся матчах не будем. Наша задача — всегда побеждать», — приводит слова 44-летнего специалиста официальный сайт лиги.
Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 19 очков. 18 очков набрал Никола Милутинов. 10 баллов на свой счёт записал Никита Курбанов.
В составе МБА 17 очков набрал Макар Коновалов. 15 очками отметился Евгений Воронов, 12 баллами – Андрей Лопатин.
- 7 марта 2023
-
23:29
-
22:40
-
21:53
-
21:31
-
21:03
-
20:16
-
19:54
-
19:26
-
19:03
-
18:42
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
17:50
-
17:35
-
17:10
-
16:05
-
14:49
-
13:58
-
13:51
-
13:04
-
11:28
-
10:13
-
09:27
-
09:00
-
07:53
-
05:52
-
05:44
-
00:30
-
00:15
- 6 марта 2023
-
23:18
-
23:07
-
22:18
-
22:08
-
21:01