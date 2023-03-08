Шакил О’Нил сделал заявление об отстранении Джа Моранта

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил прокомментировал скандальную ситуацию со звёздным разыгрывающим клуба «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом. Напомним, во время одного из стримов в соцсетях Морант демонстрировал что-то, что было похоже на пистолет. Впоследствии команда отстранила его минимум на два матча, а полиция штата Колорадо, как сообщалось, начала расследование его действий.
«Это был плохой выбор, плохое решение. Мы должны перестать ставить себя в положение, при котором у нас могут отнять то, над чем мы так усердно работали. Сейчас я сочувствую ему, но я также сочувствую его матери и отцу. Через что они проходят? Ребята, прежде чем принимать глупые решения — речь даже не об ошибке, а о глупом решении, глупом выборе — подумайте о важных вещах. Таких, как мать, отец, дети.
Ты не рэпер, ты игрок НБА. Я не знаю, откуда ты, не знаю, кто с тобой тусуется. Это не имеет значения. Но когда принимаешь решение, действовать нужно умно», — сказал О’Нил в эфире NBA на TNT.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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