Анзулович прокомментировал победу «Енисея» в матче с «Минском»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал победу своей команды в матче реглярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (75:55).
«Поздравляю своих игроков с победой, но хочу заметить, что я не был удовлетворен нашей игрой в первых трех четвертях. Да, было желание, было старание, но на лицах игроков было слишком много паники. Я не могу понять, откуда она появилась. Безусловно на нас было давление — мы должны были одерживать сегодня победу, так как были явными фаворитами, но мы играли абсолютно без качества в первых трех четвертях.
В конце концов, самое главное — это результат, и сегодня мы победили. Я могу отметить, что в последних двух играх на выезде, в Самаре и Саратове, мы показали очень хороший уровень игры. Если мы сумеем выйти на схожий уровень в оставшихся матчах чемпионата, у нас будет хороший шанс попасть в плей-офф", — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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