Керр: «Уорриорз» способны победить любую команду в НБА, если нет травм

Стив Керр, главный тренер действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), клуба «Голден Стэйт Уорриорз», объяснил, почему считает его сильнейшим в лиге.

«Мы верим, что если будем играть без травм, то сможем победить кого угодно, и мы это доказали. Мы доказали это в прошлом году», – сказал Керр на пресс-конференции.

«Уорриорз» становились чемпионами в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах. В минувшем сезоне «Голден Стэйт» обыграл в финальной серии плей-офф со счётом «Бостон Селтикс» (4:2).

Напомним, в своём последнем мачте, состоявшемся сегодня, 8 марта, «Уорриорз» уступили со счётом 128:137 «Оклахома-Сити Тандер». На данный момент, после 66 игр регулярного чемпионата, команда занимает пятое мест в Западной конференции.

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