Беверли – об отстранении Джа Моранта: он нужен НБА. Это лицо новой культуры

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказался об отстранении игрока «Мемфис Гриззилс», американца Джа Моранта, угодившего в скандал после эфира в социальных сетях.

Так, Морант провёл трансляцию, во время которой показал в ночном клубе предмет, похожий на пистолет. Позже руководство команды приняло решение отстранить американца на два матча, однако сегодня стало известно, что дисквалификация может быть продлена.

«Он меняет игру, он открывает новые горизонты для людей его размера и атлетизма. И да, вы должны вести себя определённым образом. НБА нуждается в Джа. Это представитель новой культуры», – сказал Беверли в интервью The Pat Bev Podcast.