Игуодала: Карри пожертвовал больше всех, когда Дюрант играл за «Уорриорз»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз, американский ветеран Андре Игуодала высказался о периоде выступлений за команду звёзды лиги Кевина Дюранта.

В частности, Игуодала оценил влияние Дюранта на действующего лидера команды и четырёхкратного чемпиона Стефена Карри.

«Я говорю о статистике, числах… Стеф был тем парнем, который пожертвовал больше всех. Как много трёхочковых он бы забросил, если бы не Дюрант? Никто и никогда не говорил об этом, потому что он никогда не жаловался.

Карри никогда не говорил о своём бренде. А его бренд мог оказаться под ударом. Тогда он не продавал столько кроссовок. Просто он смотрел на картину шире, чуваки. Когда вы выигрываете чемпионат, всё остальное сложится так, как надо», – сказал Игуодала в интервью YouTune-каналу Club Shay Shay.

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