Дончич высказался о своей травме, полученной в матче с «Нью-Орлеаном»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос о своём повреждении, из-за которого он не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
В третьей четверти матча Дончич стал прихрамывать и за несколько минут до её окончания отправился в раздевалку. У словенца проблемы с бедром, о которых он рассказывал ещё после игры с «Финикс Санз».
«Чувствую себя не самым лучшим образом. Больше информации будет в четверг», — приводит слова Дончича журналист Эндрю Лопес на своей странице в социальных сетях. Также он добавил, что баскетболист пройдёт МРТ-обследование.
Лука Дончич в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 57 матчах, в которых в среднем за игру набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь результативных передач.
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