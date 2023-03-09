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Джа Морант пропустит ещё минимум четыре матча НБА

Джа Морант пропустит ещё минимум четыре матча НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустит ещё как минимум четыре игры регулярного чемпионата НБА, несмотря на то что полиция Глендейла закрыла дело в его отношении.

Напомним, ранее полиция расследовала дело Моранта после того, как он вышел в эфир одной из социальных сетей с пистолетом в руках. Игрок уже пропустил два матча чемпионата, и в обоих «Гриззлиз» потерпели поражения.

В «Мемфисе» приняли решение не привлекать Моранта к матчам ещё как минимум неделю, сообщает Washington Post. За это время команда проведёт четыре игры.

При этом ни клуб, ни лига не делали официальных заявлений по поводу отстранения Моранта.

Джа Морант в нынешнем сезоне принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 27,1 очка, совершал шесть подборов и отдавал 8,2 результативной передачи.

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