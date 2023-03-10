Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нандо Де Коло вышел на второе место по количеству набранных очков в истории Евролиги

Французский баскетболист Нандо Де Коло, выступающий за клуб АСВЕЛ, поднялся на 2-ую строчку в списке самых результативных игроков в истории Евролиги.

В матче с «Жальгирисом» (67:85) Де Коло набрал 9 очков, что позволило ему обойти Хуана Карлоса Наварро (4152 очка) и занять второе место по количеству набранных очков в истории соревнования (4154 очка). Первую строчку занимает Вассилис Спанулис (4455 очков).

MVP «Финала четырёх» 2016 года в составе ЦСКА набирает в среднем 15,5 очка за карьеру в Евролиге. Ближайший преследователь игрок «Монако» Майк Джеймс имеет 3760 очков с результативностью в 16,3 очка за игру.

Напомним, в прошлом сезоне Де Коло выступал за «Фенербахче», с которым стал чемпионом Турции. Француз играл в команде с 2019 года.